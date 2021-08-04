ЕК подписала контракт на поставки вакцины Novavax в Евросоюз

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4 августа 2021, 17:53 Источник: ТАСС

вакцина Novavax, Gregor Macak Martin/CTK

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что ЕК одобрила использование вакцины от COVID-19 компании Novavax в Евросоюзе и подписала контракт на поставку.

Уточняется, что Еврокомиссия к настоящему моменту одобрила использование в ЕС седьмой вакцины – Novavax. Урсула фон дер Ляйен уточнила, что подписан контракт на поставку 200 миллионов доз вышеуказанного препарата, который успешно прошел испытания против новых штаммов коронавируса.

Напомним, в прошлом году ЕК подписала контракты на поставку в Европейский союз более 2 миллиардов доз вакцин от шести западных фармакологических компаний.

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