В ВОЗ не могут назвать конкретную цифру для определения коллективного иммунитета от COVID-19

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4 августа 2021, 17:42 Источник: ТАСС

эмблема ВОЗ, Ã. Uwe Scholz / teamwork via w

Руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен заявила, что организация пока не может сказать, какая доля населения должна быть вакцинирована, чтобы добиться коллективного иммунитета от COVID-19.

"По коронавирусу мы не знаем цифры", – подчеркнула Кейт О'Брайен и уточнила, что во Всемирной организации здравоохранения не могут назвать точное число людей, которые должны быть привиты, чтобы те, кто не прошел вакцинацию, были защищены от COVID-19.

В ВОЗ, однако, обращают внимание на то, что в любом случае уровень вакцинации населения планеты должен быть высоким.

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