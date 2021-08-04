В ВОЗ не могут назвать конкретную цифру для определения коллективного иммунитета от COVID-19

Руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен заявила, что организация пока не может сказать, какая доля населения должна быть вакцинирована, чтобы добиться коллективного иммунитета от COVID-19.
"По коронавирусу мы не знаем цифры", – подчеркнула Кейт О'Брайен и уточнила, что во Всемирной организации здравоохранения не могут назвать точное число людей, которые должны быть привиты, чтобы те, кто не прошел вакцинацию, были защищены от COVID-19.
В ВОЗ, однако, обращают внимание на то, что в любом случае уровень вакцинации населения планеты должен быть высоким.
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