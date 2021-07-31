Врачи Жемчугов и Тимаков прогнозируют достижение в России коллективного иммунитета к COVID-19 к Новому году

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31 июля 2021, 09:04 Источник: ТАСС

прививка, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов и врач-инфекционист Евгений Тимаков заявили в беседе с журналистами, что коллективный иммунитет к коронавирусу нового типа в России может быть достигнут к Новому году.

Владислав Жемчугов выразил мнение, что коллективный иммунитет в РФ может быть достигнут раньше, чем говорят прогнозы, которые опираются на официальную статистику о заболевших и вакцинированных гражданах. Дело в том, что в большинстве комментариев не учитывается иммунитет, создаваемый людьми, которые перенесли COVID-19 в неявной форме, а их довольно много. Врач заметил, что коллективный иммунитет среди москвичей должен был быть достигнут к июлю 2021 года, однако свою роль сыграли мутации коронавируса нового типа. "Если не будет новых каких-то мутаций, блокирующих действие вакцин защитное, к Новому году обязательно должно все закончиться", – подчеркнул Жемчугов.

Врач-иммунолог Евгений Тимаков в свою очередь предположил, что достижение коллективного иммунитета в стране затянулось из-за отказа людей от прививки. Эксперт добавил, что с учетом текущей скорости вакцинации, будет хорошо, если до конца 2021 года будет достигнут "более-менее хоть какой-то коллективный иммунитет".

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