Военный эксперт Кнутов: Япония создает подлодки для атаки по Тихоокеанскому флоту России и захвата Курил

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4 августа 2021, 17:51

Подводная лодка, US Navy / globallookpress.com

Япония создает подводные лодки для атаки по Тихоокеанскому флоту Российской Федерации и захвата Курильских островов. На это указал Юрий Кнутов, отечественный военный эксперт.

Специалист, ставший собеседником YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса», отметил, что Токио оснащает свой флот «очень эффективными» дизель-электрическими субмаринами с универсальными энергическими установками, которые позволяют кораблям находиться под водой до одного месяца.

«Японцы создают серию таких лодок и особенно не скрывают, против кого они предназначены. Они предназначены против нашего Тихоокеанского флота с целью захвата Курил. Американцы негласно поддерживают Японию в этих устремлениях», - заявил Кнутов.

Как сообщалось ранее в среду, китайский портал Baijiahao написал, что «никакая дипломатия» не поможет Токио завладеть Курилами.

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