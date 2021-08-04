Аргументы Недели В мире 13+

Baijiahao: «никакая дипломатия» не поможет Японии завладеть российскими Курилами

, 15:35 Источник: «ПолитРоссия»

Baijiahao: «никакая дипломатия» не поможет Японии завладеть российскими Курилами
Один из Курильских островов, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / globallookpress.com

Япония не сможет получить российские Курильские острова с помощью задействования дипломатических методов. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Сайт Baijiahao констатирует, что Москва не будет вести переговоры ни с одним государством «на тему российских территорий». «Никакая дипломатия» не поможет Токио завладеть Курилами, отмечает портал.

Также в публикации китайского ресурса, пересказанной авторами «ПолитРоссии», допускается, что Москва может пригласить в специальную экономическую зону, которую планируется создать на островах, компании из КНР. Это обесценило бы усилия Японии, предпринятые на курильском направлении, полагают в Baijiahao.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание Asia Times написало, что реакцию официального Токио на визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Курилы «можно назвать истерикой».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Макрон заявил, что санитарные пропуска во Франции вступят в силу, несмотря на протесты

Макрон заявил, что санитарные пропуска во Франции вступят в силу, несмотря на протесты

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 4 августа, заявил, что санитарные пропуска в стране будут введены, несмотря на то, что десятки тысяч граждан протестуют против введения данной меры.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Неизвестный мужчина зашел в здание правительства Украины в Киеве и угрожает взорвать гранату

Неизвестный мужчина в среду зашел в здание правительства Украины в Киеве и угрожает гранатой. Телеканал «Украина 24» передает информацию о происшествии. Мужчина предупредил о захвате правительственного здания. Он грозит, что «живым оттуда не уйдет». Судя по видео, нападавший держит похожий на гранату предмет. Полиция Киева выехала на место ЧП.