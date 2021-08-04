Baijiahao: «никакая дипломатия» не поможет Японии завладеть российскими Курилами

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4 августа 2021, 15:35 Источник: «ПолитРоссия»

Один из Курильских островов, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / globallookpress.com

Япония не сможет получить российские Курильские острова с помощью задействования дипломатических методов. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Сайт Baijiahao констатирует, что Москва не будет вести переговоры ни с одним государством «на тему российских территорий». «Никакая дипломатия» не поможет Токио завладеть Курилами, отмечает портал.

Также в публикации китайского ресурса, пересказанной авторами «ПолитРоссии», допускается, что Москва может пригласить в специальную экономическую зону, которую планируется создать на островах, компании из КНР. Это обесценило бы усилия Японии, предпринятые на курильском направлении, полагают в Baijiahao.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание Asia Times написало, что реакцию официального Токио на визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Курилы «можно назвать истерикой».

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