Asia Times: реакцию властей Японии на визит Мишустина на Курилы «можно назвать истерикой»

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3 августа 2021, 15:35 Источник: «ПолитРоссия»

Глава правительства России Михаил Мишустин, Russian Government / globallookpress.com

Реакцию японских властей на визит российского премьер-министра Михаила Мишустина на Курильские острова «можно назвать истерикой». Соответствующая оценка высказана в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

В конце прошлого месяца Мишустин посетил с рабочей поездкой Курилы. В связи с этим японский МИД вызвал посла РФ в восточноазиатском государстве. Токио, оспаривающий территориальную принадлежность островов, выразил Москве протест. Кацунобу Като, главный секретарь правительства Японии, назвал визит Михаила Мишустина «крайне прискорбным».

Asia Times пишет, что реакцию официального Токио «можно назвать истерикой». «Возмущение взяло вверх над здравым смыслом», — отмечается в публикации издания, которую пересказал портал «ПолитРоссия».

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