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Российского посла вызвали в МИД Японии из-за визита Мишустина на остров Итуруп

, 08:26 Источник: Киодо

Российского посла вызвали в МИД Японии из-за визита Мишустина на остров Итуруп
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Утром в понедельник Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России Михаила Галузина, чтобы заявить протест в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп.

Постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори вызвал Михаила Галузина, чтобы заявить протест в связи с визитом российского премьера на "северные территории" (так в Японии называют острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи).

Ранее сегодня сообщалось, что Михаил Мишустин прибыл на Итуруп, где началась его рабочая поездка в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.

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