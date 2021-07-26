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Мишустин прибыл на остров Итуруп

, 07:07 Источник: РИА "Новости"

Мишустин прибыл на остров Итуруп
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Russian Government/via Globallookpress.com

Утром в понедельник, 26 июля, стало известно, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл на южнокурильский остров Итуруп, с которого стартует его рабочая поездка на Дальний Восток.

Согласно последней информации, в программе главы российского правительства значатся посещение поликлиники Курильской центральной районной больницы и общение с врачами, а также поездка на рыбоперерабатывающий комплекс "Ясный", который является поселкообразующим для поселка Китовый.

Уточняется, что на предприятии Мишустин побеседует с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов.

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