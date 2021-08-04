Спортсменка Кристина Тимановская прибыла в Вену

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4 августа 2021, 17:13 Источник: oe24

самолет, pixabay.com

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в среду прибыла в Вену на самолете австрийской авиакомпании Austrian Airlines после инцидента, который произошел в рамках Олимпийских игр в Токио.

Предполагается, что в столице Австрии Кристина Тимановская сделает пересадку и отправится в Варшаву. В австрийском МИД уточнили, что спортсменка не будет общаться с журналистами во время своей промежуточной остановки. Более того, легкоатлетка будет находиться под усиленной охраной полицейских.

Напомним, ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии объявил, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Кристину Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Изначально предполагалось, что она выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м на Олимпиаде отстранили двух спортсменок, вследствие чего тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая, однако, раскритиковала подобное решение.

Позже представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую против ее воли увозят из Токио в связи с критикой с ее стороны. Легкоатлетка заявила в беседе с журналистами, что хочет просить убежище в Европе. Более того, она посредством соцсетей обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию и оказать ей помощь. Тимановская уточнила, что ее пытаются вывезти из Японии.

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