Белорусская бегунья Кристина Тимановская поменяла рейс до Варшавы и прилетит в Вену

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4 августа 2021, 09:13 Источник: РИА Новости, ТАСС

фото: pixabay.com

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская в среду, 4 августа, полетела из Токио не в Варшаву, а в Вену. Власти Польши дали бегунье из Белоруссии, заявившей об отказе вернуться на Родину, гуманитарную визу.

В МИД Австрии подтвердили РИА Новости, что белорусская спортсменка Кристина Тимановская направляется в Вену.

Предполагалось, что Тимановская полетит из Японии в Польшу.

Но сегодня незадолго до посадки в аэропорту Токио на рейс до Варшавы белорусская легкоатлетка пересела на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены и полетела в Австрию. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в аэропорту Нарита.

Тимановскую привезли в аэропорт на полицейском автомобиле из посольства Польши в Токио, где она провела последние два дня. Регистрацию на рейс бегунья проходила в VIP-терминале, куда из числа работников СМИ доступ имеют только аккредитованные при аэропорте японские журналисты. Снимавшие прибытие Тимановской репортеры пытались задавать ей вопросы, но спортсменка прошла мимо них молча, без ответов.

По некоторым данным, решение о смене рейса Тимановской было принято сотрудниками посольства Польши, сопровождавшими спортсменку, из-за того, что рейсом до Варшавы из Токио также собирались лететь несколько иностранных журналистов.

Вылет рейса Токио-Варшава был запланирован на 10:20 по местному времени (04:20 мск). Самолет вылетел из с небольшим опозданием.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от • я просто хотела бежать • (@kristi_timanovskaya)

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова, выступающая в многоборье, вслед за бегуньей Кристиной Тимановской отказалась возвращаться в Белоруссию.

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