Белорусская легкоатлетка Яна Максимова вслед за Кристиной Тимановской отказалась возвращаться в Беларусь

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4 августа 2021, 07:47

Яна Максимова, фото с сайта Википедия

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова, выступающая в многоборье, вслед за бегуньей Кристиной Тимановской отказалась возвращаться в Белоруссию. 32-летняя Максимова находится с мужем Андреем Кравченко - серебряным призером Олимпиады-2008 в десятиборье - в Германии.

Яна Максимова написала в Instagram пост, в котором заявила: "Мы остаёмся здесь". Она отметила, что перед принятием решения они долго думали и, "размышляя, приняли решения не возвращаться в Беларусь".

"К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни...",- считает спортсменка.

Яна Максимова надеется продолжить тренировки и "выступать, готовиться к следующим Олимпийским играм".

Максимова - уроженка Литвы, является серебряным призером чемпионата Европы в помещении в пятиборье.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил легкоатлетку Кристину Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио, объяснив это ее эмоционально-психологическим состоянием. До этого Тимановская раскритиковала белорусских спортивных чиновников.

Тимановскую повезли в аэропорт Токио, чтобы она вернулась в Минск. Там она обратилась в полицию.

Власти Польши уже дали бегунье визу. Сегодня она полетит в Варшаву.

В эти дни муж Тимановской с сыном переехал из Беларуси на Украину.

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