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Макрон заявил, что санитарные пропуска во Франции вступят в силу, несмотря на протесты

, 16:05 Источник: РИА "Новости"

Макрон заявил, что санитарные пропуска во Франции вступят в силу, несмотря на протесты
президент Франции Эммануэль Макрон, Panoramic/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 4 августа, заявил, что санитарные пропуска в стране будут введены, несмотря на то, что десятки тысяч граждан протестуют против введения данной меры.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что "не поддастся радикальному насилию" со стороны протестующих. Президент Франции отметил, что в сложившейся ситуации на карту поставлено само существование демократий.

Политик обратил внимание на то, что несколько десятков тысяч французов "теряют чувство реальности", говоря о том, что живут в условиях диктатуры из-за введения санитарных пропусков на фоне распространения коронавируса нового типа.

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Макрон заявил, что санитарные пропуска во Франции вступят в силу, несмотря на протесты

Макрон заявил, что санитарные пропуска во Франции вступят в силу, несмотря на протесты

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 4 августа, заявил, что санитарные пропуска в стране будут введены, несмотря на то, что десятки тысяч граждан протестуют против введения данной меры.

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