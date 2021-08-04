Макрон заявил, что санитарные пропуска во Франции вступят в силу, несмотря на протесты

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 4 августа, заявил, что санитарные пропуска в стране будут введены, несмотря на то, что десятки тысяч граждан протестуют против введения данной меры.
Эммануэль Макрон подчеркнул, что "не поддастся радикальному насилию" со стороны протестующих. Президент Франции отметил, что в сложившейся ситуации на карту поставлено само существование демократий.
Политик обратил внимание на то, что несколько десятков тысяч французов "теряют чувство реальности", говоря о том, что живут в условиях диктатуры из-за введения санитарных пропусков на фоне распространения коронавируса нового типа.
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