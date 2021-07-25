Сенат Франции одобрил законопроект о расширении системы санитарных пропусков в стране

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25 июля 2021, 11:21 Источник: РИА "Новости"

Париж, pixabay.com

Сенат Франции одобрил законопроект о расширении системы применения в стране санитарных пропусков и обязательной вакцинации против COVID-19 медработников. В документ, однако, был внесен ряд поправок.

За принятие законопроекта голоса отдали 199 парламентариев, а против – 123.

Согласно последней информации, помимо обязательной вакцинации медработников, пожарных, а также тех, кто ухаживает за пожилыми, законопроектом предусматривается введение с начала августа санитарных пропусков в кафе, ресторанах, медицинских учреждениях, самолетах и поездах дальнего следования.

Сенаторы внесли поправки, подразумевающие исключение из списка мест, где будет необходим пропуск, террасы.

Законопроект также позволяет молодым людям в возрасте 16 и 17 лет проходить вакцинацию без согласия родителей.

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