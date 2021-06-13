МВД: на въездах в Ивановскую область усилили пропускной режим из-за ухудшения эпидситуации в Москве

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13 июня 2021, 15:58

знак, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на региональное управление МВД сообщили, что на въездах в Ивановскую область усилят пропускной режим для иногородних граждан. Такие рекомендации распространил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Наряды ДПС на костромском, ярославском и московском направлении. Круглосуточная проверка наличия справок о вакцинации. Для иногородних, въезжающих в Ивановскую область, обязательна 14-дневная самоизоляция. Причина такого решения оперштаба - ухудшение эпидситуации в столице», - говорится в источнике.

Отмечается, что въезд в Ивановскую область остаётся свободным для людей, которые прошли полный курс вакцинации или имеют справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за три дня до въезда, или справку о наличии антител, выданную не ранее 1 января 2021 года.

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