В РФПИ заявили, что процесс одобрения «Спутника V» в Европе идет в положительном ключе

В Российском фонде прямых инвестиций заявили в среду, что процесс одобрения вакцины "Спутник V" в Европейском агентстве лекарственных средств проходит в положительном и профессиональном ключе.
В РФПИ отметили, что политизированные заявления представителей Европейской комиссии об отсутствии необходимой информации о российской вакцине против коронавируса нового типа "Спутник V" вызывают сожаление.
Ранее сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для одобрения вакцины "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) пока недостаточно убедительных данных от производителя препарата.
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