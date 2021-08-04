Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: для одобрения вакцины «Спутник V» ЕМА недостаточно убедительных данных

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4 августа 2021, 10:28 Источник: ТАСС

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Для одобрения российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) пока недостаточно убедительных данных от производителя препарата.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заяивла в опубликованном в среду интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что заявка в ЕМА подана уже давно, но до сих пор производителю не удалось предоставить достаточно достоверных данных для доказательства безопасности препарата. Урсула фон дер Ляйен отметила, что этот момент «вызывает вопросы».

Вакцину «Спутник V» разработали в Москве специалисты НИИ имени Гамалеи. Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса и подала заявку на одобрение этого препарата в Евросоюз и в ВОЗ. Об эффективности вакцины на уровне 91,6% писал авторитетный медицинский журнал The Lancet.

В России идёт массовая вакцинация от ковида, в том числе препаратом «Спутник V». Вакцину купили несколько стран мира.

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