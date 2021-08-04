Ресурс Avia.pro: Украина высадила возле границы с Крымом несколько сотен десантников для проведения учений

Украина высадила возле границы с российским Крымским полуостровом несколько сотен своих десантников для проведения учений. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.
Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад украинская сторона высадила недалеко от границы с Крымом несколько сотен десантников. Как отмечается в процитированной публикации, данный шаг мог привести к вооруженному столкновению с силами РФ, поскольку Киев не сразу сообщил, что речь идет об учениях.
Ранее журналист с Украины Дмитрий Гордон высказал точку зрения, согласно которой бывшая советская республика должна объявить войну России.
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