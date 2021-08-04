Киевский журналист Гордон: Украина должна объявить России войну

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4 августа 2021, 14:08

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украина должна объявить Российской Федерации войну. Такую точку зрения, выступая в радиоэфире, озвучил Дмитрий Гордон, киевский журналист.

По словам Гордона, ставшего собеседником «Эха Москвы», в связи с «агрессией» РФ Украине следует прекратить торговые отношения с соседней страной и объявить ей войну. Этого не происходит, потому что власть в Киеве находится в руках у «торгашей», отметил журналист.

Украинское руководство обвиняет Россию в «оккупации» Крыма и развязывании боевых действий в Донбассе. Согласно официальной позиции Москвы, она не является участницей данного конфликта, а присоединение полуострова прошло в соответствии с международными правовыми нормами.

Как сообщалось ранее в среду, донецкий журналист Рамиль Замдыханов заявил, что силы самопровозглашенной ДНР несут «беспрецедентные» потери из-за атак киевских военных.

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