Донецкий журналист Замдыханов: военные ДНР несут «беспрецедентные» потери из-за ударов армии Украины

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4 августа 2021, 10:23

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Военные самопровозглашенной ДНР несут «беспрецедентные» потери из-за ударов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил Рамиль Замдыханов, донецкий журналист.

Из слов Замдыханова, ставшего собеседником YouTube-канала ITON-TV, следует, что только за одну неделю в результате обстрелов ВСУ погибли восемь бойцов Народной милиции ДНР. Журналист назвал подобные потери «беспрецедентными».

Ответные атаки подразделений республики «не уменьшают аппетиты украинской стороны», отметил Рамиль Замдыханов. Он спрогнозировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе «будет ухудшаться».

Ранее сегодня сообщалось, что экс-командир ополченцев ДНР Игорь Стрелков высмеял заявление руководителя республики Дениса Пушилина о готовности ее войск пойти в контрнаступление.

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