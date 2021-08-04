Стрелков высмеял заявление Пушилина о готовности войск ДНР пойти в контрнаступление на Украину

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4 августа 2021, 09:17

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Бывший командир ополчения ДНР Игорь Стрелков высмеял заявление главы самопровозглашенной республики Дениса Пушилина о готовности ее войск пойти в контрнаступление на Украину. Соответствующий пост Стрелков разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Пушилин в ходе состоявшегося недавно разговора с журналистами отметил, что «при необходимости» подразделения ДНР готовы не только отразить атаки киевской стороны, но и перейти в контрнаступление.

Стрелков, комментируя слова Пушилина, сравнил его с погибшим руководителем республики Александром Захарченко, указывавшим в свое время на необходимость захвата Великобритании.

«То, что история повторяется раз за разом - хорошо известно любому историку. Вот и снова - как при Александре 1-м "Бате Рекъявикском и Лондонском" - зазвучали воинственные заявления. До освобождения Лондона еще дело не дошло, но уже все-таки не самоличный запуск в сторону противника поздравительно-увещевательных воздушных шариков»,- написал Игорь Стрелков.

Как предрек экс-командир ополченцев, в случае полномасштабного удара армии Украины «наступать Денис Владимирович в сторону Ростовской области будет настолько стремительно, что врагам за ним точно не угнаться». Согласно прогнозу Стрелкова, Пушилин «первым ворвется в Ростов».

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