Полковник Николай Шульгин: «США пока не могут догнать Россию в гиперзвуковых вооружениях»

Соединенные Штаты пока не могут догнать Российскую Федерацию в области разработки гиперзвукового оружия. На это в разговоре с представителями СМИ указал военный эксперт, полковник Николай Шульгин.
Аналитик констатировал, что некоторое время назад американцы снова потерпели неудачу при летных испытаниях прототипа ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Между тем российские гиперзвуковые «Кинжалы» находятся на опытно-боевом дежурстве уже несколько лет.
«США пока не могут догнать Россию в гиперзвуковых вооружениях», - отметил Шульгин.
Как сообщалось ранее сегодня, сайт Avia.pro написал, что одного удара новыми российскими ракетами «Сармат» хватит для уничтожения небольшой страны или американского штата.
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