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Портал Avia.pro: одного удара новыми российскими ракетами «Сармат» хватит для уничтожения небольшой страны или американского штата

, 13:19 Источник: Avia.pro

Портал Avia.pro: одного удара новыми российскими ракетами «Сармат» хватит для уничтожения небольшой страны или американского штата
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Одного удара новыми российскими ракетами «Сармат» хватит для уничтожения небольшой страны или американского штата. Соответствующая оценка возможностей данного оружия высказана в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Сайт Avia.pro привел информацию, согласно которой пуски «Сармата» в рамках испытаний состоятся в 2021 году дважды.

По имеющимся сведениям, снаряд способен перебросить разделяющую головную часть весом до десяти тонн в любую точку Земли через один из полюсов. В процитированной публикации отмечается, что разработка ракет «Сармат» «направлена в первую очередь на сдерживание Запада». Одного удара этими боеприпасами хватит для уничтожения небольшой страны или американского штата, пишет портал.

Ранее тот же самый ресурс сообщил, что военные РФ в Сирии отомстили протурецким боевикам за сбитый беспилотник «Форпост», ликвидировав группу джихадистов.

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