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Политолог Суздальцев: если украинских нацистов «пустить в Россию, то они будут идти до Камчатки»

, 11:55 Источник: «Украина.ру»

Политолог Суздальцев: если украинских нацистов «пустить в Россию, то они будут идти до Камчатки»
Участники акции на улицах Киева, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Действующие на Украине ультраправые группировки являются врагами Российской Федерации. Данный факт в разговоре с представителями интернет-прессы констатировал некоторое время назад Андрей Суздальцев, отечественный политолог.

По словам эксперта, если украинских нацистов «пустить в Россию, то они будут идти до Камчатки». В этом случае «нам покажется малым» то, что в ходе Великой Отечественной войны осуществляли на оккупированной территории СССР немецкие захватчики, предупредил Суздальцев.

Как сообщалось ранее в среду, донецкий журналист Рамиль Замдыханов заявил, что силы непризнанной ДНР несут «беспрецедентные» потери из-за атак киевских подразделений.

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