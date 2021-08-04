Действующие на Украине ультраправые группировки являются врагами Российской Федерации. Данный факт в разговоре с представителями интернет-прессы констатировал некоторое время назад Андрей Суздальцев, отечественный политолог.
По словам эксперта, если украинских нацистов «пустить в Россию, то они будут идти до Камчатки». В этом случае «нам покажется малым» то, что в ходе Великой Отечественной войны осуществляли на оккупированной территории СССР немецкие захватчики, предупредил Суздальцев.
Как сообщалось ранее в среду, донецкий журналист Рамиль Замдыханов заявил, что силы непризнанной ДНР несут «беспрецедентные» потери из-за атак киевских подразделений.
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