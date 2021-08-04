Николай Азаров назвал президента Зеленского «страшной ошибкой для Украины»

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4 августа 2021, 08:21

Президент Украины Владимир Зеленский, Oleksandr Lapin / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский является «страшной ошибкой для Украины». Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил Николай Азаров, экс-премьер бывшей советской республики.

Как информирует РИА Новости, Азаров подверг сомнению интеллектуальные способности главы государства.

«Что это лидер нации? Да послушайте его хотя бы две минуты непредвзято... Это страшная ошибка для Украины», — заявил собеседник журналистов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что руководитель самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин высказал мнение, согласно которому вооруженный конфликт на востоке Украины «подходит к логическому завершению».

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