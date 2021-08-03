Глава ДНР Пушилин: военный конфликт в Донбассе «подходит к логическому завершению»

Военный конфликт на территории Донбасса «подходит к логическому завершению». Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил Денис Пушилин, глава непризнанной ДНР.
Политик отметил, что вооруженное противостояние на востоке Украины, начавшееся весной 2014 года, затянулось, однако, с другой стороны, оно «подходит к логическому завершению». По словам Пушилина, об этом говорит «актуальная стадия развития ситуации».
Как сообщалось ранее во вторник, лидер ДНР высказал мнение, согласно которому американские власти «скрывают очень важные данные» по делу об уничтожении пассажирского лайнера Boeing MH17, чтобы выгородить Киев.
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