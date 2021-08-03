Денис Пушилин: США «скрывают очень важные данные» по делу об уничтожении Boeing MH17, чтобы выгородить Украину

Соединенные Штаты «скрывают очень важные данные» по делу об уничтожении самолета Boeing MH17, разбившегося летом 2014 года в Донбассе, чтобы выгородить Украину. Соответствующую точку зрения озвучил Денис Пушилин, глава непризнанной ДНР.
Политик отметил, что Вашингтон демонстрирует ангажированность в ходе расследования авиакатастрофы. По словам Пушилина, США «скрывают очень важные данные», касающиеся инцидента. Речь идет о спутниковых снимках, сделанных в момент крушения пассажирского лайнера.
Как заявил Денис Пушилин, американцы не обнародуют изображения, потому что они «пролили бы свет на данное преступление со стороны Украины».
Лидер ДНР добавил, что мотив сбивать Boeing был только у Киева.
Ранее во вторник сообщалось, что Пушилин исключил возможность возвращения республик Донбасса в состав Украины.
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