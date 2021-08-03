Пушилин: возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины невозможно ни при каких обстоятельствах

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3 августа 2021, 14:45 Источник: РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Возвращение самопровозглашенных республик Донбасса в состав Украины невозможно ни при каких обстоятельствах. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил Денис Пушилин, глава ДНР.

По словам политика, после победы Евромайдана в феврале 2014 года Украина превратилась в «какое-то другое образование». В настоящий момент оно движется к своему распаду, отметил Пушилин. Как заявил собеседник РИА Новости, возвращение ДНР и ЛНР в состав бывшей советской республики невозможно ни при каких обстоятельствах.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Виталий Третьяков высказал мнение, согласно которому многие на Украине и Западе «мечтают» о вводе российских войск в Донбасс.

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