Пушилин: возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины невозможно ни при каких обстоятельствах

Возвращение самопровозглашенных республик Донбасса в состав Украины невозможно ни при каких обстоятельствах. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил Денис Пушилин, глава ДНР.
По словам политика, после победы Евромайдана в феврале 2014 года Украина превратилась в «какое-то другое образование». В настоящий момент оно движется к своему распаду, отметил Пушилин. Как заявил собеседник РИА Новости, возвращение ДНР и ЛНР в состав бывшей советской республики невозможно ни при каких обстоятельствах.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Виталий Третьяков высказал мнение, согласно которому многие на Украине и Западе «мечтают» о вводе российских войск в Донбасс.
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