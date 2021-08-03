Политолог Третьяков: многие на Украине и Западе «мечтают» о вводе войск России в Донбасс
3 августа 2021, 14:18
Многие на Украине и Западе «мечтают» о вводе войск Российской Федерации на территорию Донбасса. Соответствующее мнение, выступая в телевизионном эфире, озвучил Виталий Третьяков, отечественный политолог.
Эксперт, ставший участником одной из программ канала «Россия 1», отметил, что переброска сил РФ в Донбасс является «мечтой» многих на Украине и Западе. По словам Третьякова, в этом случае оппоненты Москвы могли бы обвинить ее в агрессии и захвате украинских территорий и на данном основании «что угодно делать».
Ранее во вторник сообщалось, что лидер ДНР Денис Пушилин заявил о готовности подразделений непризнанной республики перейти в контрнаступление на Украину «при необходимости».
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