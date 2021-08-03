Возле дома и.о. министра обороны Афганистана в Кабуле взорвался заминированный автомобиль

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3 августа 2021, 20:26 Источник: Tolo News

взрыв в Кабуле, Rahmatullah Alizadah/XinHua

Во вторник, 3 августа, в столице Афганистана Кабуле был подорван заминированный автомобиль. Это произошло недалеко от дома исполняющего обязанности министра обороны страны Бисмиллы Мохаммади.

Согласно последней информации, в дом и.о. министра якобы ворвались вооруженные люди, однако главы ведомства в момент случившегося в резиденции не было.

Местные журналисты сообщили сегодня, что по меньшей мере два человека пострадали в результате взрыва. Двое травмированных граждан были доставлены в больницу. В настоящий момент на месте происшествия продолжается операция.

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