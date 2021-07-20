Несколько ракет упали рядом с президентским дворцом в Афганистане

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20 июля 2021, 07:16 Источник: ТАСС

последствия взрыва в Афганистане, Sayed Mominzadah/XinHua

По президентскому дворцу в столице Афганистана Кабуле были выпущены несколько реактивных снарядов. Об этом сообщил утром во вторник, 20 июля, журналистам официальный представитель властей.

Агентство Синьхуа, предоставившее эти данные, не приводит каких-либо подробностей случившегося.

Афганский телеканал "Толо ньюс" в свою очередь сообщил сегодня, что ракеты упали в тот момент, когда шла молитва в честь мусульманского праздника Курбан-байрам. Другой местный телеканал "1 Ти-ви" утверждает, что рядом с президентским дворцом произошли три взрыва.

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