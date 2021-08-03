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В ЕК заявили, что признание Евросоюзом COVID-сертификатов третьих стран не означает одобрение вакцин

, 20:07 Источник: РИА "Новости"

В ЕК заявили, что признание Евросоюзом COVID-сертификатов третьих стран не означает одобрение вакцин
вакцинация, Mikhail Pletsky/Russian Look

Представитель Еврокомиссии сообщил, что признание ЕС равнозначности электронных COVID-сертификатов третьих стран не означает автоматического признания указанных в них вакцин против коронавируса.

Ранее в ЕК объявили, что договорилась о взаимном признании электронных COVID-сертификатов с Ватиканом и Сан-Марино. Власти республики Сан-Марино сообщили комиссии, что проводят вакцинацию своих граждан препаратами Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen, а также российским "Спутник V".

Представитель Еврокомиссии отметил, что решение о признании эквивалентности COVID-сертификатов с третьими странами не говорит о признании каких-либо препаратов. Подчеркивается, что каждая страна Европейского союза будет самостоятельно принимать решение, снимать ли ограничения для людей, у которых есть сертификаты о прививке вакцинами, не получившими одобрение в ЕС.

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