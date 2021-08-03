Вирусолог Аграновский прокомментировал сообщение о признании в ЕС COVID-сертификатов Сан-Марино словами «разумное решение»
3 августа 2021, 14:48
Алексей Аграновский, являющийся профессором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, высказался о признании в Европейском союзе COVID-сертификатов Сан-Марино. В этой стране несколько месяцев назад одобрили применение созданной в России вакцины против коронавируса “Спутник V”.
Аграновский подчеркнул, что такое решение является разумным. По его мнению, пройдет некоторое время, и указанную российскую вакцину все равно признают и допустят к использованию в Евросоюзе, пишет RT.
“Но пока что хорошо, что сан-маринские сертификаты о вакцинации “Спутником V” будут действовать в Европе”,- сказал вирусолог.
Напомним, что информация о признании Еврокомиссией COVID-сертификатов ранее поступила от Российского фонда прямых инвестиций.
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