Вирусолог Аграновский прокомментировал сообщение о признании в ЕС COVID-сертификатов Сан-Марино словами «разумное решение»

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2021, 14:48

pixabay.com

Алексей Аграновский, являющийся профессором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, высказался о признании в Европейском союзе COVID-сертификатов Сан-Марино. В этой стране несколько месяцев назад одобрили применение созданной в России вакцины против коронавируса “Спутник V”.

Аграновский подчеркнул, что такое решение является разумным. По его мнению, пройдет некоторое время, и указанную российскую вакцину все равно признают и допустят к использованию в Евросоюзе, пишет RT.

“Но пока что хорошо, что сан-маринские сертификаты о вакцинации “Спутником V” будут действовать в Европе”,- сказал вирусолог.

Напомним, что информация о признании Еврокомиссией COVID-сертификатов ранее поступила от Российского фонда прямых инвестиций.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости