В Нью-Йорке вводят обязательную вакцинацию для посетителей ресторанов и фитнес-клубов

Власти американского Нью-Йорка будут требовать прививку против коронавируса нового типа от посетителей и работников ресторанов и фитнес-клубов. Об этом во вторник сообщил мэр города Билл де Блазио.
Де Блазио в рамках пресс-конференции заявил, что для вакцинированных граждан в Нью-Йорке доступно "множество вещей", которые не могут делать те, кто не сделал прививку.
Градоначальник заметил, что теперь наличие прививки от COVID-19 будут требовать от работников и посетителей ресторанов и фитнес-клубов в Нью-Йорке. Мэр уточнил, что вакцинация станет своеобразным городским пропуском.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.