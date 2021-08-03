В Нью-Йорке вводят обязательную вакцинацию для посетителей ресторанов и фитнес-клубов

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3 августа 2021, 17:56 Источник: Twitter

ресторан в Нью-Йорке, pixabay.com

Власти американского Нью-Йорка будут требовать прививку против коронавируса нового типа от посетителей и работников ресторанов и фитнес-клубов. Об этом во вторник сообщил мэр города Билл де Блазио.

Де Блазио в рамках пресс-конференции заявил, что для вакцинированных граждан в Нью-Йорке доступно "множество вещей", которые не могут делать те, кто не сделал прививку.

Градоначальник заметил, что теперь наличие прививки от COVID-19 будут требовать от работников и посетителей ресторанов и фитнес-клубов в Нью-Йорке. Мэр уточнил, что вакцинация станет своеобразным городским пропуском.

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