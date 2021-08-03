Экс-командующий Черноморским флотом Комоедов: слова адмирала Берка о возможности удара по кораблям России «пахнут явной угрозой»

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3 августа 2021, 17:36 Источник: «ПолитРоссия»

Корабль Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Бывший командующий Черноморским флотом РФ Владимир Комоедов в разговоре с журналистами указал на то, что слова американского адмирала Роберта Берка о возможности удара по российским кораблям «пахнут явной угрозой».

Некоторое время назад командующий ВМС США в Европе и Африке Роберт Берк заявил, что силы Североатлантического альянса могут атаковать суда России в Черном море в случае провокационных действий со стороны Москвы.

Комментируя эти слова, Владимир Комоедов отметил, что они «пахнут явной угрозой». Также Комоедов высказал точку зрения, согласно которой Берку «лучше заниматься военными делами, а не политикой».

Кроме того, собеседник СМИ подчеркнул, что отечественные корабли всегда действуют около судов НАТО «грамотно и безопасно», поэтому у командования западного блока нет поводов для беспокойства.

Ранее сегодня сообщалось, что экс-разведчик из Израиля Яков Кедми озвучил мнение, по которому российский истребитель Су-57 превосходит американский самолет F-35.

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