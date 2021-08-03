National Interest: Россия «одерживает существенную победу» в «Северном потоке — 2»

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3 августа 2021, 09:04

Строительство газопровода «Северный поток — 2», Jens Büttner / globallookpress.com

Российская Федерация «одерживает существенную победу» в «Северном потоке — 2». Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

Некоторое время назад Соединенные Штаты и Германия пришли к договоренности, которая позволяет Москве завершить «Северный поток — 2» без дополнительных ограничительных мер против строителей газопровода.

The National Interest (NI) пишет, что РФ «одерживает существенную победу» в «Северном потоке – 2». Журнал указывает на то, что введение в эксплуатацию газопровода принесет России множество выгод. В частности, отмечается, что Москва «теперь сможет наказать Украину», не опасаясь сильной негативной реакции со стороны Западной Европы. Кроме того, констатируется, что РФ получит возможность расширить военное присутствие в Балтийском регионе и увеличить экспортные доходы, поскольку «Газпром» будет осуществлять поставки напрямую в ФРГ.

Ранее сегодня сообщалось, что в другом своем материале NI назвал «дорогостоящим убийцей» российский танк «Армата».

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