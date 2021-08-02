Законодатели США и нескольких стран Европы опубликовали заявление против «Северного потока - 2»

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2 августа 2021, 22:52 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Председатели комитетов по иностранным делам парламентов США и ряда европейских стран опубликовали в понедельник совместное заявление, в котором выступили против достигнутой Соединенными Штатами и Германией договоренности по «Северному потоку - 2».

Договоренность Вашингтона и Берлина вызвала у законодателей сожаление, так как теперь прокладка трубопровода будет точно завершена. Они убеждены, что новый газопровод - это «геополитический проект, направленный на расширение влияния России на Европу путем доминирования на энергетическом рынке».

Законодатели заявили, что завершение проекта «поставит под угрозу национальную безопасность стран - членов ЕС и США и ослабит и без того ненадежную безопасность и суверенитет Украины».

Также авторы заявления полагают, что завершение прокладки трубопровода даст России еще одно средство давления и шантажа Украины.

Закодатели призывают в связи меняющейся обстановкой безопасности региона НАТО усилить сдерживание, особенно на восточном фланге, от Балтийского до Черного моря. Они также высказались за усиление антироссийских санкций. Также они считают, что необходимо предоставить Украине дорожную карту для вступления в НАТО, если украинские власти осуществят необходимые реформы, и страна станет соответствовать стандартам членства в альянсе.

Газопровод «Северный поток - 2» со временем может устареть вследствие перехода Германии на альтернативные источники энергии - считает глава германского Федерального ведомства окружающей среды Дирку Месснеру.

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