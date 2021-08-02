Германский чиновник объяснил, почему газопровод «Северный поток - 2» со временем может устареть

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2 августа 2021, 16:44 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Газопровод «Северный поток - 2» со временем может устареть вследствие перехода Германии на альтернативные источники энергии. Это мнение принадлежит главе германского Федерального ведомства окружающей среды Дирку Месснеру.

Отвечая на вопрос редакционной группы RND, не выглядит ли проект «Северный поток - 2» «не соответствующим времени» на фоне дискуссий о зелёной энергетике, Месснер сказал, что газопровод может быстро стать подобием динозавра среди энергетических проектов. По его словам, до 2045 года Германия намерена сократить выбросы до нуля.

Строительство газопровода «Северный поток - 2» почти завершено, хотя ему мешали западные санкции.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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