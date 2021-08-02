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В ОАЭ одобрили вакцинацию детей от COVID-19 препаратом китайской компании Sinopharm

, 12:34 Источник: The National

В ОАЭ одобрили вакцинацию детей от COVID-19 препаратом китайской компании Sinopharm
китайская вакцина, Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency

В понедельник стало известно, что Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило применение вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinopharm среди детей от 3 до 17 лет.

Согласно последней информации, решение использовать китайскую вакцину в целях профилактики COVID-19 у детей последовало после проведения в Абу-Даби клинических испытаний на 900 добровольцах.

Результаты исследований специалисты опубликуют позже. Подчеркивается, что несовершеннолетние будут получать вакцину против коронавирусной инфекции исключительно в экстренных случаях.

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