В ОАЭ одобрили вакцинацию детей от COVID-19 препаратом китайской компании Sinopharm

Аргументы Недели → В мире 13+

2 августа 2021, 12:34 Источник: The National

китайская вакцина, Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency

В понедельник стало известно, что Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило применение вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinopharm среди детей от 3 до 17 лет.

Согласно последней информации, решение использовать китайскую вакцину в целях профилактики COVID-19 у детей последовало после проведения в Абу-Даби клинических испытаний на 900 добровольцах.

Результаты исследований специалисты опубликуют позже. Подчеркивается, что несовершеннолетние будут получать вакцину против коронавирусной инфекции исключительно в экстренных случаях.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости