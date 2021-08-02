Инфекционист Тимаков заявил, что вакцина против коронавируса защищает от постковидного синдрома

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил в рамках разговора с журналистами, что вакцинация от коронавируса нового типа защищает от постковидного синдрома в случае, если человек все же заболел.
Евгений Тимаков уточнил, что анализ текущей ситуации, предварительные научные данные, а также отсутствие в реабилитационных центрах привитых людей свидетельствуют о том, что вакцина против коронавирусной инфекции спасает от постковидного синдрома.
Напомним, ранее директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что если человек заражается после вакцинации, обычно весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром развивается, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму.
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