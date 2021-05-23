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Гинцбург рассказал, как переносят постковидный синдром сделавшие вакцину

, 09:58 Источник: ТАСС

Гинцбург рассказал, как переносят постковидный синдром сделавшие вакцину
вакцина, фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что сделавшие прививку против новой коронавирусной инфекции пациенты будут иметь минимальные последствия постковидного синдрома, если все-таки заболеют.

«В случае вакцинации весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму» - пояснил он.

Гинцбург уже говорил, что случаи заражения коронавирусом среди привившихся двумя компонентами вакцины «Спутник V» единичны. По его словам, они фиксируются в течение трех недель после второго укола, когда еще не полностью выработан иммунитет.

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