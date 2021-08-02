Аналитик Бышок заявил, что расследование американцев о происхождении COVID-19 может стать началом большой работы

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2 августа 2021, 11:59

лаборатория, pixabay.com

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил публикацию итогов расследования о происхождении COVID-19, которое провели представители Республиканской партии США.

Ранее издание The Hill сообщило, что члены палаты представителей конгресса США от Республиканской партии провели расследование, пытаясь установить происхождение коронавируса нового типа и пришли к выводу, что приоритетной является версия об утечке из лаборатории.

Станислав Бышок в беседе с RT отметил, что версия о якобы утечке COVID-19 из Уханьского института вирусологии соответствует позиции не только Республиканской, но и Демократической партии, вследствие чего в данном случае речь идет о намечающемся консенсусе между двумя политическими силами.

Эксперт также предположил, что вышеуказанное расследование республиканцев можно рассматривать как одну из составляющих будущего большого расследования на тему происхождения пандемии коронавирусной инфекции. Глобальная проблема для США заключается сейчас в том, как ввести в отношении Китая санкции, не навредив себе, считает Бышок.

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