Республиканцы из палаты представителей США опубликовали итоги расследования о происхождении COVID-19

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2 августа 2021, 09:51 Источник: The Hill

лаборатория, pixabay.com

Республиканцы из Палаты представителей США провели расследование возникновения COVID-19 и пришли к выводу, что вирус возник в лаборатории в китайском Ухане, а затем произошла его "утечка".

Как сообщает издание Hill, ссылаясь на заявление конгрессменов, отчет был составлен на информации из открытых источников, а также на косвенных свидетельствах.

Старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол выразил мнение, что следует полностью исключить рынок морепродуктов в качестве источника вспышки коронавируса нового типа. По его словам, "неоспоримые доказательства" свидетельствуют о том, что все дороги ведут к Уханьскому институту вирусологии, в лаборатории которого проводились исследования "мутаций с приобретением функции".

Исследователи полагают, что первые случаи заражения COVID-19 возникли еще в августе или сентябре 2019 года.

Майкл Маккол призвал конгресс принять закон о санкциях в отношении ученых из лаборатории Уханя, а также должностных лиц Компартии Китая, которые якобы препятствовали борьбе с пандемией.

Подчеркивается, что авторы исследования не говорят, что располагают "неопровержимыми уликами", чтобы доказать свою правоту.

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