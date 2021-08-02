ВОЗ заявила, что в странах без вакцин увеличиваетcя риск появления новых штаммов

Спецпосланники гендиректора Всемирной организации здравоохранения заявили, что быстрое распространение COVID-19 в странах без вакцин увеличивает вероятность появления новых более опасных штаммов.
Согласно последней информации, предоставленной сотрудниками ВОЗ, подобная ситуация способна привести к снижению эффективности уже существующих препаратов против коронавирусной инфекции.
Во Всемирной организации здравоохранения в понедельник, 2 августа, отметили, что государства с большими запасами вакцин от COVID-19 не должны копить их на своих территориях, стремясь охватить все население, – следует делиться ими с другими странами.
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