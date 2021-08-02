В Австрии зарегистрирован скачок заболеваемости коронавирусом
2 августа 2021, 11:32
В понедельник, 2 августа, власти Австрии зарегистрировали новый скачок заболеваемости COVID-19. Согласно последней информации, за минувшие сутки в стране выявили более 800 случаев заражения.
На прошлой неделе в Австрии впервые с конца мая текущего года суточный прирост заболевших превысил 500 случаев.
Отметим, что с середины июля на территории страны вновь начали фиксировать увеличение заболеваемости коронавирусом нового типа. Глава австрийского минздрава Вольфганг Мюкштайн уточнил, что подавляющее большинство новых случаев заражения (90%) вызваны штаммом "дельта".
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