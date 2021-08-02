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В России выявили 23 508 новых случаев заражения COVID-19

, 11:08

В России выявили 23 508 новых случаев заражения COVID-19
анализ крови, pixabay.com

За прошедшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 23 508. Об этом заявили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, в общей сложности новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за минувшие 24 часа выявили в 84 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 192 (9,3%) заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 6 312 185 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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