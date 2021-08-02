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Академик Тотолян заявил, что у некоторых людей наблюдается невосприимчивость к COVID-19

, 10:25 Источник: Известия

Академик Тотолян заявил, что у некоторых людей наблюдается невосприимчивость к COVID-19
лаборатория, pixabay.com

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в беседе с журналистами объяснил, по какой причине некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу нового типа.

По словам ученого, в рамках исследований было установлено, что повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона-альфа и высоким содержанием в крови лимфоцитов. Кроме того, это касается носителей некоторых генетических маркеров.

Арег Тотолян уточнил, что существуют и прочие факторы, которые могут объяснить невосприимчивость людей к COVID-19, но их изучение в настоящий момент находится на начальном этапе.

Академик также подчеркнул, что вышеуказанные причины не носят абсолютный характер, вследствие чего оценивать их нужно комплексно.

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