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Пропавшего в Стамбуле россиянина уже пять дней ищет полиция

, 10:52 Источник: РИА "Новости"

Пропавшего в Стамбуле россиянина уже пять дней ищет полиция
Стамбул, pixabay.com

В Стамбуле пять дней назад пропал двадцатилетний гражданин России. Владелец отеля, где остановился россиянин, Метин Джошкун сообщил, что юношу в настоящий момент разыскивает полиция.

Ранее турецкие журналисты заявили, что гражданин РФ Макар Рагин пропал в Стамбуле 28 июля. Он прибыл в турецкий город 16 июля и 29 июля должен был приехать в Вильнюс, где он учится. Вещи и документы молодого мужчины остались в отеле.

Известно, что россиянин планировал посетить Принцевы острова. Когда он не вернулся в отель, его родители забили тревогу и прибыли в Стамбул. В ближайшее время они вместе с сотрудниками полиции намерены посетить город Силиври, где расположен миграционный центр.

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