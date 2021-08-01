Студент из Санкт-Петербурга три дня назад пропал в Стамбуле
1 августа 2021, 22:47
Студент из Санкт-Петербурга три дня назад пропал в Стамбуле. 20-летний петербуржец должен был вернуться домой. Но вот уже несколько дней не выходит на связь с родственниками.
В Турцию вылетели родители молодого человека. В Стамбуле они подали заявление в полицию. В номере отеля, где останавливался россиянин, обнаружили его личные вещи, ноутбук и документы.
Камеры видеонаблюдения запечатлели, как молодой человек выходил из отеля Coskun House. Но в номер он не возвращался. РЕН-ТВ передает, что студент прилетел в Стамбул в ночь на 16 июля, вечером 29 июля он должен был вылететь в Вильнюс, а потом домой.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.