Аргументы Недели → Происшествия 13+

1 августа 2021, 22:47

фото: pixabay.com

Студент из Санкт-Петербурга три дня назад пропал в Стамбуле. 20-летний петербуржец должен был вернуться домой. Но вот уже несколько дней не выходит на связь с родственниками.

В Турцию вылетели родители молодого человека. В Стамбуле они подали заявление в полицию. В номере отеля, где останавливался россиянин, обнаружили его личные вещи, ноутбук и документы.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как молодой человек выходил из отеля Coskun House. Но в номер он не возвращался.

РЕН-ТВ передает, что студент прилетел в Стамбул в ночь на 16 июля, вечером 29 июля он должен был вылететь в Вильнюс, а потом домой.

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