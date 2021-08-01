Военный эксперт Леонков: в случае агрессии Киева украинские ракеты «Нептун» будут уничтожены российскими системами ПВО

В случае агрессии Киева украинские противокорабельные ракеты «Нептун» будут уничтожены российскими комплексами противовоздушной обороны. Соответствующий прогноз озвучил Алексей Леонков, отечественный военный эксперт.
Специалист указал на то, что «Нептун» создали на основе советской Х-35. «Ее доработали, она летит на 260 км, ракета умная», - отметил Леонков.
При этом он предрек, что в случае агрессии Украины «Нептуны» будут уничтожены российскими системами. По словам Алексея Леонкова, подобные цели «являются штатными» для средств ПВО, размещенных на кораблях и земле.
Ранее сегодня сообщалось, что киевский политолог Максим Яли заявил о вине украинских националистов в присоединении Крыма к РФ.
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