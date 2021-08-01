Аргументы Недели В мире 13+

Военный эксперт Леонков: в случае агрессии Киева украинские ракеты «Нептун» будут уничтожены российскими системами ПВО

, 17:35 Источник: «Украина.ру»

Военный эксперт Леонков: в случае агрессии Киева украинские ракеты «Нептун» будут уничтожены российскими системами ПВО
Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

В случае агрессии Киева украинские противокорабельные ракеты «Нептун» будут уничтожены российскими комплексами противовоздушной обороны. Соответствующий прогноз озвучил Алексей Леонков, отечественный военный эксперт.

Специалист указал на то, что «Нептун» создали на основе советской Х-35. «Ее доработали, она летит на 260 км, ракета умная», - отметил Леонков.

При этом он предрек, что в случае агрессии Украины «Нептуны» будут уничтожены российскими системами. По словам Алексея Леонкова, подобные цели «являются штатными» для средств ПВО, размещенных на кораблях и земле.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский политолог Максим Яли заявил о вине украинских националистов в присоединении Крыма к РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Мнение

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

За последнее время все чаще и чаще стала появляться информация о том, что средства Фонда национального благосостояния России будут использованы для осуществления инфраструктурных мега-проектов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью