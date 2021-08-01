Военный аналитик Кнутов: Польша закупает у США наступательное вооружение, которое будет нацелено на российский Калининград
1 августа 2021, 13:17
Польша приобретает у Соединенных Штатов наступательное вооружение, которое будет нацелено на российский Калининград. На это указал Юрий Кнутов, отечественный военный аналитик.
«Сначала Польша закупила самолеты F-35 на 4 млрд долларов, затем - комплексы Patriot на 5 млрд. Также будут приобретаться свыше 260 танков Abrams и реактивные системы залпового огня HIMARS. Это крайне страшно, потому что данное наступательное вооружение будет нацелено на Калининград», - отметил Кнутов в разговоре с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса».
Как сообщалось ранее в воскресенье, американист Эдуард Лозанский высказал точку зрения, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский попытается втянуть Вашингтон в конфликт с Россией, способный привести к Третьей мировой войне.
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